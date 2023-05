Scontri Genoa-Bari, Siulp: “Polizia lavora in condizioni proibitive, stadio inadeguato”

Sugli scontri dei giorni scorsi prima di Genoa-Bari, interviene il sindacato Siulp per denunciare presunte condizioni di inadeguatezza dello stadio Luigi Ferraris. Durante i tafferugli, decine di tifosi avrebbero cercato di entrare senza biglietto: alla fine, sono stati feriti circa dieci poliziotti e alcuni steward. "In occasione della partita tra Genoa e Bari - spiega in una nota Filippo Nurra, segretario generale provinciale del sindacato della polizia - si è verificato l’ennesimo paradosso che ci presenta il mondo del calcio. In un giorno che doveva essere di festa per molte famiglie genovesi lo stadio si è trasformato in una enclave di violenza e illegalità. Ancora una volta si è rivelata la inadeguatezza di diversi aspetti dell’impianto dello stadio di Genova, dove gli operatori di polizia sono costretti a operare in condizioni che si rivelano in troppe occasioni proibitive".

Secondo la versione di Nurra, gli agenti a presidio degli ingressi hanno dovuto lottare per non essere circondati da chi voleva sfondare per entrare senza biglietto e chi dall’interno aggrediva per pura ostilità: "Oltre dieci agenti sono rimasti feriti e il luogo dello sport e del tempo libero si è trasformato in teatro di assurda aggressione. Il paradosso si estende anche al fatto che i colleghi stavano tutelando anche la sicurezza delle migliaia di tifosi assiepati nella gradinata nord e che correvano i rischi di un afflusso insostenibile per la struttura".

Il sindacato ha espresso solidarietà ai colleghi feriti e a tutti i colleghi impegnati nell’occasione e ritiene che "tutti i soggetti coinvolti debbano impegnarsi subito per migliorare la sicurezza di poliziotti e veri tifosi, senza più ammettere spazi di illegalità che rischiano di consolidarsi".