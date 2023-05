Rapina al supermercato: due gemelle fermate dai carabinieri

Hanno preso forse spunto dal celebre manga Occhi di Gatto, con annessa serie tv anime, due sorelle gemelle di 35 anni che sono state denunciate a piede libero per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Nel cartone animato erano tre sorelle e prendevano di mira opere d'arte di valore, in questo caso il bottino sarebbe stato molto più magro.

Le due gemelle sono state infatti notate dal commesso di un supermercato di via San Luca mentre cercavano di rubare alimenti dagli scaffali, l'uomo ha cercato di bloccarle, ma è stato colpito con violenza dalle due ladre che cercavano di scappare. Ha poi chiamato i soccorsi fornendo una descrizione delle fuggitive ai carabinieri.

Le due gemelle sono state rintracciate dai militari in una via limitrofa e hanno nuovamente opposto resistenza. Alla fine sono state bloccate e denunciate a piede libero dall'equipaggio del nucleo radiomobile per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.