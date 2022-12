Allerta meteo neve: cos'è il gelicidio e perché è pericoloso

Alle ore 10 di giovedì 15 dicembre 2022 scatta l'allerta gialla per neve sulle zona B, D, E della Liguria: valli savonesi, Stura, Trebbia, Scrivia, Aveto e anche i comuni interni tra genovesato e savonese, andrà avanti fino a mezzanotte e Arpal ha anche lanciato l'allarme gelicidio, in quanto fenomeno più rilevante di questa giornata, su D, E ed interno di B. Anche le ferrovie hanno attivato la fase di pre allerta, potrebbe essere infatti ridotto il servizio ferroviario su alcune linee tra Liguria e basso Piemonte: Genova-Ovada, Genova-Busalla, Genova-Arquata, Genova-Milano via Mignanego, la Pontremolese e l’Alessandria-San Giuseppe di Cairo.

Ma cos'è il gelicidio e perché può essere pericoloso? Lo spiega Federico Brescia di 3BMeteo: "È un termine poco conosciuto ma di un'importanza fondamentale se dovete viaggiare o semplicemente uscire di casa. Il gelicidio è pioggia che congela al suolo. Quando si verifica? Si verifica quando una massa d'aria calda scorre in quota mentre al suolo c'è molto freddo con una temperatura attorno o inferiore allo zero". In pratica si verifica quando la pioggia cade a una temperatura inferiore allo zero rimanendo in forma liquida (per la cosiddetta 'sopraffusione') e una volta toccato terra si congela, ricoprendo le superfici di una patina di ghiaccio liscio e limpido. Con conseguenze dirette non soltanto sulla vegetazione, ma anche sulla sicurezza stradale, soprattutto in autostrada, dove le auto procedono a velocità sostenuta, il gelicidio può causare incidenti legati a lastroni di ghiaccio che si formano nel giro di pochi minuti.

Le aree più a rischio, secondo gli esperti di 3BMeteo, nella giornata di giovedì 15 dicembre 2022, sono l'Appennino centro-occidentale ligure, specialmente val d'Orba, valle Stura e valle Scrivia, massima attenzione anche su basso Pavese e Piacentino.