Fermato per guida in stato di ebbrezza, viene anche riconosciuto da due ragazzi: "È un ladro"

La polizia di Stato di Genova ha denunciato questa notte un uomo di 37 anni per il reato di furto sanzionandolo anche per guida in stato di ebbrezza.

Gli agenti del commissariato di San Fruttuoso, durante il regolare pattugliamento, hanno notato il 37enne, a bordo della sua auto, sfrecciare a tutta velocità in via della Gavette ed hanno così deciso di fermarlo.

Durante il controllo gli operatori si sono accorti che l’uomo era in stato di ebbrezza e, mentre lo stavano sottoponendo all’alcool test, è arrivata un’altra macchina con a bordo due giovani genovesi che hanno immediatamente dichiarato agli agenti di aver riconosciuto il 37enne come l’autore del furto di una giacca, contenete il cellulare ed il portafoglio di uno di loro, avvenuto un’ora prima in un locale di Albaro.

In particolare i due giovani hanno raccontato che, mentre si trovavano nel bar, uno di loro si è accorto che la giacca gli era stata rubata con lo smartphone dentro. Senza perdere tempo, grazie all’aiuto della funzione “trova iPhone”, i ragazzi hanno iniziato a seguire il segnale che li ha condotti sul proprio luogo dove gli agenti avevano fermato il 37enne. Nel frattempo i due giovani erano riusciti anche a visionare le immagini di videosorveglianza del locale che avevano “pizzicato” il ladro proprio nel momento del furto.

A quel punto, sentito il racconto, gli operatori hanno sottoposto l’uomo a perquisizione trovandolo in possesso della giacca contenente il portafoglio e l'iPhone del giovane genovese.

Accompagnato in Questura il 37enne è stato finalmente sottoposto al test alcolemico che è risultato positivo (oltre 1,5) guadagnandosi così, oltre alla denuncia per furto, anche quella per guida in stato di ebrezza.

