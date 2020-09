Entra in tabaccheria e si fa caricare la Postepay, poi sparisce senza pagare

I carabinieri della stazione di Gattorna, a conclusione di accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una 59enne titolare di una tabaccheria del posto, hanno denunciato per insolvenza fraudolenta una 33enne genovese.

La donna, dopo essersi recata presso la tabaccheria della denunciante per effettuare una ricarica alla sua carta Postepay per un importo di oltre 150 euro, ha fatto effettuare alla titolare l'operazione senza però consegnarle il denaro, per poi allontanarsi dall'esercizio con una banale scusa e facendo perdere le sue tracce.