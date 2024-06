Gattino intrappolato nel motore dell'auto, salvato dai vigili del fuoco

Storia a lieto fine sabato sera quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bottini, a Sturla, intorno alle 21, per salvare un gattino incastrato nel motore di un'auto. L'animale pensava di aver trovato una cuccia al riparo, invece si era infilato nel cofano e non riusciva più a uscire.

Ad accorgersene, lo stesso proprietario che dopo aver messo in moto il veicolo ha sentito un miagolio disperato e si è subito fermato. Intuendo cosa poteva essere successo, ha chiamato immediatamente i soccorsi.

Alla fine sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a trovare e a liberare il povero micio intrappolato.