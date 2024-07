Gattina intrappolata nel motore dell'auto: salvata dagli animalisti

Un gattìino intrappolato nel cofano di un'automobile è stato salvato a Sestri Ponente da alcuni volontari animalisti insieme alla polizia locale e alla Croce Gialla.

Domenica 30 giugno la segnalazione dei passanti, attirati dal pianto dell'animale, ha acceso il tam tam anche sui social e, come racconta l'associazione Centopercentoanimalisti: "Sul posto sono arrivati alcune volontarie, Giulia, Roberto, Giada e Jenny, una delle quali aderente al nostro movimento. Intanto gli autori della segnalazione e avevano allertato la Polizia locale e la Croce Gialla".

Dopo diverse ore trascorse nel tentativo di liberare il gattino, l'animale è riuscito a uscire dall’auto, purtroppo però, le volontarie e gli agenti non ce l’hanno fatta ad acchiapparlo per metterlo al sicuro. Ovviamente l'animale, piccolissimo perché di circa un mese, era in pericolo. Lunedì 1 luglio le volontarie sono tornate per recuperarlo, metterlo al sicuro e curarlo.

Una delle volontarie, Alessandra, ha portato una gabbia trappola e un audio che simulava il richiamo della mamma. Questa volta in supporto di Giada e Jenny sono arrivate anche Alessandra, Sara e Simona. Finalmente il gatto è stato recuperato. Una femmina, battezzata per l’occasione 'Circe', che ora si trova in stallo da Tata Mariuccia (una volontaria Genovese) e dopo le cure di rito verrà fatta adottare.

