Gatto abbandonato sul traghetto adottato dal direttore di macchina

Un viaggio che lo ha portato nelle braccia del suo adottante. Ma la destinazione non era prevista. Un gatto di appena tre mesi è stato abbandonato nel garage di un traghetto della Gnv partito da Tangeri alla volta di Genova.

Per ore il micio è rimasto nascosto nel motore di una delle auto posteggiate finché non ha preso coraggio e si è fatto un giro. Alla vista del personale di bordo si è affidato ad una dipendente che lo ha ripulito, sfamato e portato nell'area animali della nave dove il gattino è rimasto al sicuro fino allo sbarco.

La buona notizia, però, è arrivata già durante la navigazione: il direttore di macchina, Michele Russo, ha deciso di adottarlo. Sarà il suo quinto gatto e si unirà presto alla famiglia che vive ad Ovada. Il micio, al momento, si trova al canile Monte Contessa per l'isolamento obbligatorio essendo arrivato da un altro Paese e, ovviamente, essendo sprovvisto di libretto sanitario.

È stata la Croce Gialla di Genova soccorso animali in collaborazione con l'ufficio commerciale di Grandi Navi Veloci a recuperare il "micio navigante". Gnv ha messo in contatto i militi della pubblica assistenza direttamente con il comandante della nave che al suo arrivo in porto si è assicurato che il gatto fosse sano e salvo prima di ripartire.