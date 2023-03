Sei gattini abbandonati dentro una busta della spesa, salvati dalla Croce Gialla

Prima cucciolata di gattini abbandonati della stagione primaverile ormai alle porte.

Sei mici sono stati trovati in via Chiaravagna, a Sestri Ponente, chiusi in una busta della spesa ancora con il cordone ombelicale attaccato.

A dare l'allarme un passante che ha sentito dei miagolii provenire dalla busta. É intervenuta la Croce Gialla Soccorso animali che ha liberato i cuccioli, li ha messi in un confortevole trasportato e consegnati al canile Monte Contessa, che si occupa anche dei gatti randagi della città.

Per le prime settimane, le più critiche per la loro sopravvivenza, saranno affidati ad una balia è soltanto dopo dati in adozione. Dal canile la richiesta: "Sono rimasti senza mamma, abbiamo bisogno di latte per svezzarli".