Gattini abbandonati nell'area cani, l'appello: "Gesto orribile, aiutateci a trovare il responsabile"

Mamma gatta e due gattini, spaventati, tristi e confusi, sono stati abbandonati da qualcuno nell'area cani accanto al centro commerciale Il Mirto di Marassi. A denunciare l'accaduto sui social è l'associazione Una - Canile Municipale Monte Contessa.

"Abbandonati, non si sa da chi, né perché - scrivono dall'associazione -. Ciò che sappiamo è che avrebbero potuto fare una brutta fine, essendo stati abbandonati sotto a un cespuglio, con oltretutto ciotole con acqua e cibo, in un luogo in cui i cani vengono lasciati liberi. È stato proprio un cane, infatti, a trovarli. Fortunatamente il proprietario è intervenuto in tempo. I gatti erano liberi, speriamo che i gattini fossero effettivamente solo due, nei paraggi non ne sono stati visti altri. Speriamo che non ce ne fossero altri che sono scappati e abbiano fatto una brutta fine".

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di domenica, gli animali sono stati presi in carico dall'associazione e ora sono in cura, arriva però anche un appello per provare a identificare gli autori del gesto: "La mamma, così come i suoi piccoli, è molto buona, il pelo è in buone condizioni, sembra proprio una gatta di casa. Ci si chiede - concludono da Una - cosa porti delle persone ad accogliere un gatto nella propria famiglia, non sterilizzarlo, farlo riprodurre e abbandonarlo quindi in un luogo pericoloso con i suoi piccoli. Se qualcuno riconoscesse la gatta, o conoscesse qualcuno che aveva una gatta simile che ha partorito circa due mesi fa e ora non l'ha più, può contattarci, per valutare se si riesca a risalire a chi ha compiuto questo orribile gesto. Adesso ci prenderemo cura di loro, faremo loro capire che possono tornare a fidarsi delle persone, e quando saranno pronti cercheremo loro una casa".