La città rende omaggio a Gatti nel giorno del funerale, la musica dei Ricchi e Poveri nelle strade

La città di Genova rende omaggio a Franco Gatti, storico cantante del gruppo Ricchi e Poveri morto all'età di 80 anni. Giovedì 20 ottobre alle ore 11,30 alla chiesa di San Siro di Nervi ci sarà il funerale, al quale probabilmente parteciperanno molti volti noti del mondo dello spettacolo e della musica.

Nella serata di mercoledì 19 ottobre per le vie di Nervi sono risuonate le canzoni della band e anche il Comune di Genova renderà omaggio a Franco Gatti nella giornata di giovedì, proprio attraverso la sua musica e i suoi successi che hanno accompagnato generazioni di italiani. Per tutta la giornata, a partire dalle 9.30, dalla filodiffusione di via Garibaldi sarà trasmessa una compilation di 70 minuti che ripercorrerà la lunga carriera con i Ricchi e Poveri.

Saranno riprodotti i maggiori successi del gruppo tra cui: La prima cosa bella, Mamma Maria, Sarà perché ti amo, Quest’amore, Coriandoli su di noi e anche la loro famosissima interpretazione di Ma se ghe pensu.