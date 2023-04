Grasso che cola, rifiuti e cibi scaduti: chiusa una gastronomia dalla polizia locale

Una gastronomia d'asporto del centro storico è stata chiusa per cattive condizioni igieniche.

Durante un controllo nel locale di via Pre' gli agenti del nucleo commercio rsu della polizia locale, insieme con l'Asl3, hanno trovato cibi scaduti nel bancone e alimenti già cotti conservati a temperatura ambiente, favorendo così la crescita di muffe, ma non solo.

La cucina coperta di unto e residui alimentari non rimossi da tempo e un pozzetto congelatore spento con liquidi sul fondo maleodoranti. Gli operatori hanno dunque disposto la chiusura immediata del negozio. Alla titolare è stata comminata una multa da 4 mila euro e dei fatti è stata informata l'autorità giudiziaria.

A servire c'era una persona extracomunitaria ed estranea all'attività che prestava opera lavorativa senza contratto, il nucleo commercio farà segnalazione all'ispettorato del lavoro per la situazione del commesso non in regola.

Inoltre gli agenti hanno accertato e contestato le seguenti irregolarità: mancata indicazione ingredienti che ha comportato una multa di 666 euro, bilancia non revisionata (500 euro) ed installazione di impianto pubblicitario abusivo, altri 430.

Controlli anche in un sushi di via XII Ottobre dove sono state rilevate condizioni igieniche appena sufficienti delle superfici della cucina. Numerose piastrelle della pavimentazione sia della cucina che della zona lavaggio non facilmente lavabili per usura del materiale, la base una cella frigorifera, posizionata nella cucina, rotta e scrostata. Sullo stesso piano inoltre è presente uno spogliatoio con servizio igienico ad uso del personale, dotato di bagno e antibagno, che al momento risulta ingombro di sedie; lo stesso dovrà essere sgomberato e reso fruibile. Per l'attività è in arrivo una multa da mille euro da parte dell'Asl e 380 euro dalla polizia locale per mancata esposizione dell'autorizzazione.

Infine risultavano posizionate tre telecamere con ripresa video degli avventori e dei dipendenti non segnalate regolarmente come previsto dalla normativa ex D. Lgs. 196/2003, della quale verrà fatta opportuna segnalazione al garante della protezione dei dati personali per quanto di competenza.