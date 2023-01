Gasometro di corso Perrone, Gambino: "Messo in sicurezza, ma non può essere demolito"

In consiglio comunale si è tornati a parlare del gasometro di Ireti in corso Ferdinando Maria Perrone a Campi. L'occasione è stata un'interpellanza, presentata da Valter Pilloni (Vince Genova) in occasione della seduta di martedì 24 gennaio 2023.

Pilloni si è rivolto a sindaco e giunta "per conoscere lo stato del manufatto, in termini di stabilità propedeutica alla sicurezza, ed eventualmente se sono state effettuate o previste perizie in merito". L'assessore Gambino ha ripercorso la cronistoria degli ultimi anni, spiegando che il gasometro è in sicurezza, ma non può essere demolito.

"Il Comune vuole risolvere problema - ha detto l'assessore Gambino -. Nel gennaio 2020 Ireti, proprietaria del gasometro, ha avviato un cantiere per la demolizione, ma a marzo 202 le attività sono state temporaneamente sospese su richiesta della sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio per sospetta mancanza di titolo autorizzativo".

"Ulteriori comunicazioni della sovrintendenza - prosegue Gambino - sono giunte nel giugno 2020. Il cantiere quindi viene riconvertito a opera di manutenzione conservativa. Nell'aprile 2021 viene emesso dalla commissione regionale per il patrimonio culturale della Liguria il decreto di interesse storico culturale. Nel giugno 2022 Ireti ha commissionato uno studio su sicurezza statica e sismica, da cui risulta che i carichi sismici sono prossimi al limite, ma a norma".

"Oggi si svolgono verifiche più approfondite rispetto a quelle che venivano fatte quando è stato progettato. La struttura è stata bonificata e messa in sicurezza e non esistono situazioni di criticità. Possiamo farci promotori con Ireti di diversi utilizzi, ma non può essere demolito perché sotto vincolo", conclude Gambino.