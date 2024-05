Bimbo di 3 mesi in gravi condizioni, volo d'urgenza dalla Sardegna al Gaslini

Missione salvavita per l'Aeronautica Militare che ha trasportato al Gaslini di Genova un neonato di appena tre mesi, ricoverato in ospedale a Sassari e bisognoso di cure specialistiche urgenti.

È successo venerdì mattina, quando un Falcon 50 ha portato il bimbo fin nel capoluogo ligure, per il successivo ricovero nell'ospedale pediatrico. Il piccolo paziente ha viaggiato all'interno di una culla termica, assistito da un'equipe medica e accompagnato dai genitori.

Per il volo ambulanza è stato impiegato un equipaggio e un aereo del 31esimo Stormo di Ciampino: si tratta di uno dei reparti di volo della forza armata che assicura velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni, 24 ore su 24 per tutti i 365 giorni dell’anno.