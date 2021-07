Gaslini: ragazzina tenta il suicidio, lanciandosi da un muraglione

La 13enne è stata ricoverata in gravi condizioni presso il reparto di Rianimazione

Tentato suicidio al Gaslini. È successo nella mattinata di venerdì 9 luglio 2021.

Una ragazzina di 13 anni ricoverata nel reparto di Neuropsichiatria per una grave sindrome depressiva, mentre era fuori dal reparto, accompagnata da un operatore per una passeggiata terapeutica lungo i viali del parco del Gaslini, è riuscita ad eludere la sorveglianza del personale ospedaliero per lanciarsi dal muraglione dell'Istituto sulla strada sottostante.

Subito soccorsa dal personale dell'ospedale, la ragazzina è stata ricoverata in gravi condizioni presso la Rianimazione del Gaslini.

Nell'immediatezza è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di passaggio, poi sul posto è intervenuta la polizia, a cui spetta fare luce sulla vicenda.