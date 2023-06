La famiglia che vive in camper per far curare la bimba dai medici del Gaslini

Un camper come casa, per permettere alla propria figlia di ricevere le cure necessarie da parte del personale del Gaslini. La storia, raccontata dall'ospedale sui propri canali social, coinvolge una famiglia residente nel novarese, in Piemonte: "In questi giorni un'infermiera dell'assistenza domiciliare dell'Istituto Gaslini ha prestato soccorso a una bambina in cura presso la Uoc di oncologia, all'interno di un camper a Genova".

In questa fase della malattia la piccola ha necessità di una terapia antifungina, della durata di poco più di un'ora, per via endovenosa per quindici giorni consecutivi.

Sandro Dallorso, responsabile Uosd assistenza domiciliare del Gaslini, ha spiegato: "Le possibili opzioni organizzative tradizionali erano il ricovero in reparto, mal accettato dalla paziente e sproporzionato in termini di rapporto costi-beneficio, oppure affrontare più di quattro ore di viaggio per raggiungere Genova e rientrare a domicilio. Sapendo che la famiglia aveva a disposizione un camper, da considerare a tutti gli effetti come una casa, abbiamo proposto ai genitori della piccola di somministrare la terapia, così come l'esecuzione degli esami ematici e la visita medica, al suo interno. E così stiamo facendo, sempre ricordando il motto del nostro servizio: a casa è meglio".