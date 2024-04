Incidente al Gaslini, cade in un'intercapedine e resta incastrata

Una donna è rimasta ferita al Gaslini, sembra cadendo all'interno di un'intercapedine e restando incastrata a testa in giù, stando alle prime informazioni.

L'incidente si è verificato intorno alle 12.15 di giovedì 11 aprile 2024. Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Verde di Quarto, oltre ai carabinieri e vigili del fuoco.

A raggiungere l'anziana sono stati proprio questi ultimi, che l'hanno riportata sulla strada e affidata alle cure del medico. L'incidente, le cui cause sono al momento da chiarire, è avvenuto nei pressi del reparto di nefrologia, ovvero poco distante dall'entrata del pronto soccorso in via Redipuglia.

I mezzi di soccorso sono usciti in codice rosso. La donna avrebbe compiuto un volo di circa 4-5 metri.

Notizia in aggiornamento.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp