Gaza, ricoverate al Gaslini tre bimbe palestinesi

Tre ragazzine palestinesi di 5, 7 e 8 anni sono ricoverate dalla scorsa notte al Gaslini. Fanno parte di un primo gruppo di dieci giovani, arrivati a Ciampino alle 21.34 di lunedì 29 gennaio 2024 con un C-130J dell'Aeronautica Militare e poi divisi tra gli ospedali di Roma, Firenze e Bologna, oltre a Genova.

Il volo speciale arrivato dall'Egitto rientra nell'ambito di una più ampia operazione, che proseguirà nei prossimi giorni, con l'obiettivo di concludere il trasferimento complessivo di 100 minori palestinesi feriti. Ad accogliere questo primo gruppo di bambini il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

Con i piccoli anche i familiari, che saranno ospiti delle strutture ospedaliere. Dopo che il velivolo si è fermato sulla piazzola davanti alla sala di rappresentanza del 31esimo Stormo, il ministro Tajani è salito a bordo dell'aereo dove si è intrattenuto a lungo, oltre 25 minuti, con i bimbi e i loro familiari.

Da Ciampino, il volo ha proseguito poi per Pisa dove sono sbarcati altri sei bambini, tre dei quali sono stati trasferiti all'ospedale Gaslini di Genova e tre all'ospedale Meyer di Firenze.

Le parole di Tajani

"Ho parlato con le famiglie dei bambini palestinesi, c'è grande apprezzamento e affetto per l'Italia. Molti palestinesi tifano per la nostra nazionale di calcio". Queste le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani che ha aggiunto: "Ho parlato con bambini e genitori, ringraziano i nostri militari sia a bordo della nave Vulcano che i civili che hanno partecipato all'operazione".

"Abbiamo seguito minuto per minuto, con il presidente del Consiglio, questa operazione con una passione quasi da genitori. Non si possono vedere dei bambini che soffrono. Il lavoro è stato complesso. Dobbiamo alleviare la sofferenza dei civili lavorando per la pace, non è facile", ha concluso Tajani.