Gaslini e centro nascite del San Martino, assunzioni in vista

L'Istituto Gaslini ha annunciato l'intenzione di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di 32 infermieri pediatrici. Mentre per quanto riguarda l'ospedale San Martino sarà in tempi brevissimi indetto un concorso per reclutare 32 unità professionali per il reparto di Ostetricia.

Le due novità sono state annunciate dall'assessore alla sanità, Angelo Gratarola, nel corso della seduta del consiglio regionale di martedì 28 febbraio 2023, rispondendo ad altrettante interrogazioni, la prima presentata da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta da tutto il gruppo.

Rossetti ha chiesto alla giunta di reperire infermieri pediatrici per rispondere alle carenze di organico e quando autorizzerà un nuovo bando per la categoria. Il consigliere ha rilevato che nel dicembre 2020 il Gaslini fece un concorso per l'assunzione di 52 posti, che nel luglio 2021 l'istituto deliberò una graduatoria di 208 candidati, ma che, con una recente delibera per assumere 5 infermieri pediatrici, la graduatoria è terminata.

Gratarola allora ha riferito dell'annuncio del Gaslini in merito alle prossime assunzioni e che l'istituto è autorizzato a procedere in autonomia per cui si stanno predisponendo gli atti. L'assessore ha precisato che, nelle more del bando, se sarà necessario, si procederà a bandire un avviso per incarichi a tempo determinato.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) invece ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta, considerata l'evidente delicatezza dei reparti di neonatologia, quale è la situazione aggiornata rispetto alle carenze di organico; quali interventi avvierà per assegnare al policlinico San Martino di Genova un organico di ostetricia adeguato agli utenti del servizio e al personale sanitario, che sta lavorando sotto organico e, dunque, in una situazione di pesante disagio.

Gratarola ha illustrato in aula, nel dettaglio, i numeri relativi all'organico in dotazione al servizio, che conta complessivamente 32 unità, rilevando che la carenza sarebbe di 4 unità. L'assessore ha quindi aggiunto che, per dare avvio nel 2023 al progetto 'Ostetricia: ritorno al futuro', sarà in tempi brevissimi indetto un concorso per reclutare 32 ulteriori unità professionali.