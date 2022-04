Preso ladro d'appartamento grazie a un vicino

È stata la telefonata alle forze dell'ordine di un vicino a sventare un furto in un appartamento nel centro storico. Il ladro aveva già scassinato la porta d'ingresso e stava mettendo al settaccio una casa in via ai Quattro canti di San Francesco, sotto via Garibaldi, quando si è trovato nell'atrio i poliziotti.

La polizia di Stato di Genova lo ha arrestato in flagranza di reato di furto in appartamento.

Il 33enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, teneva in mano un sacchetto con tutti gli attrezzi utili allo scasso.

È stato giudicato per direttissima questa mattina.