Ottanta dosi di insulina invece di 8, medici e infermieri sotto inchiesta dopo morte paziente

Ottanta dosi di insulina al posto di otto. L'eccessiva somministrazione avrebbe causato la morte di un paziente settantenne dopo 16 giorni di coma. Sotto inchiesta, dopo il primo medico che per errore avrebbe inserito nella scheda dell'anziano uno zero in più, sono finiti un altro medico del Galliera e quattro infermieri.

Il sospetto degli inquirenti è che all'errore iniziale ne siano seguiti altri in quanto al settantenne non sarebbe più stata controllata la glicemia e nessuno di coloro che gli hanno somministrato la cura si sarebbe posto il problema se questa fosse corretta, visto l'elevato numero di dosi di insulina.

Il paziente era ricoverato per un carcinoma e non soffriva di diabete. Ai due medici e ai quattro infermieri è già stato notificato l'avviso di conclusione indagini. Devono rispondere di omicidio colposo in ambito sanitario. La vicenda è stata anticipata da Il Secolo XIX.