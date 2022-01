Niente tso, paziente afferra forbici e aggredisce tre infermieri

Tre infermieri sono stati aggrediti da un paziente ricoverato per un Tso. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 19 gennaio, all'ospedala Galliera dove, su chiamata della polizia di stato, un'ambulanza aveva portato il 30enne che aveva già dato in escandescenze in questura.

Lo psichiatra di turno non ha però convalidato il trattamento sanitario obbligatorio, valutando che non fosse necessario. L'uomo appena sceso dalla barella e con le mani liberi ha afferrato un paio di forbici e ha cercato di pugnalare un infermiere, tentativo prontamente bloccato da due colleghi che sono però rimasti feriti nella collutazione.

Quindici giorni di prognosi per uno, dieci per l'altro e quello aggredito sotto choc. Per caso fortuito, in un'altra stanza del pronto soccorso c'era una pattuglia del reparto sicurezza urbana della polizia locale che stavano piantonando un minore che aveva ingerito degli ovuli di droga.

Gli agenti hanno soccorso gli infermieri, bloccato il tunisino e lo hanno arrestato. Portato nella sede di piazza Ortiz, l'aggressore - già conosciuto alle forze dell'ordine - è stato denunciato per resistenza, lesioni personali e violenza aggravata.