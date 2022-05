Ospedale Galliera: danno erariale, l'ex cda dovrà pagare centomila euro

Non c'è pace per il Galliera. Oltre ai sindacati in agitazione e ai problemi che accompagnano il cammino per la realizzazione del nuovo ospedale, ora arriva una sentenza, grazie alla quale il Galliera recupererà una grossa somma di denaro. A commettere il danno (erariale), secondo la Corte dei Conti della Liguria è stato l'ex consiglio di amministrazione, presieduto all'epoca dall'ex arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco.

I giudici hanno condannato per danni erariali a titolo di colpa grave l'ex cda, con una sentenza che determina il pagamento a favore dello stesso Galliera di 99.800 euro complessivi. La vicenda risale al 2015 e ruota intorno alla valutazione e all'acquisto di un bar, nell'ambito del progetto per il nuovo ospedale Galliera. Al bar, dice la Corte, è stato dato un valore troppo alto e l'operazione ha causato un danno all'ente.

La Corte della Liguria ha stabilito il pagamento per tutti e 15 i componenti del vecchio Cda. Tra loro, oltre all'ex presidente della Cei (sanzione di 6.084 euro), ci sono Adriano Lagostena (8.700 euro), attuale direttore generale dell'ospedale; Giuseppe Romano, ex prefetto di Genova (10.084 euro); Ugo Salerno, ceo del Rina (9.584 euro), Giuseppe Zampini, ex ad di Ansaldo Energia ed ex presidente di Confindustria Liguria (9.162 euro). A questi importi va aggiunta la rivalutazione monetaria a decorrere dal 13 giugno 2017 fino al deposito della sentenza avvenuto mercoledì 4 maggio.