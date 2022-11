Ragazza caduta dalla balaustra al Galliera: indagini in corso e condizioni stabili

Sono stabili le condizioni della ragazza irlandese di 25 anni caduta in un vano scale dall'altezza di circa quattro metri mentre attendeva di essere visitata al pronto soccorso del Galliera nella giornata di domenica 27 novembre 2022. La direzione sanitaria dell'ospedale ha spiegato che: "I rianimatori stanno procedendo alle fasi di risveglio della paziente che in queste ore, per quanto riguarda i parametri clinici, è rimasta sempre stabile. La prognosi rimane riservata fino a quando non saranno effettuate tutte le indagini clinico diagnostiche previste anche nei prossimi giorni". Era stata sedata in via precauzionale dopo l'operazione.

Facendo un passo indietro, la 25enne era stata portata all'ospedale durante la notte, soccorsa dopo un malore in corso Italia intorno alle 3:30, dal personale del 118. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la ragazza sarebbe stata ubriaca e si trovava su una barella del pronto soccorso. Verso le quattro, pochi minuti dopo il triage, avrebbe poi scavalcato un parapetto tentando di calarsi nel vano scale, eludendo la sorveglianza, da qui il volo di quattro metri e il successivo intervento dei medici che l'hanno operata per un trauma spinale.

Gli agenti delle volanti intervenuti sul posto avevano avviato le indagini, affidate alla Squadra Mobile della Polizia che si sta occupando di ricostruire tutta la vicenda anche attraverso le immagini delle telecamere del pronto soccorso. Rimane da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.