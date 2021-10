Ambulanze bloccate per tutta la mattina al Galliera

A causare il blocco sarebbe stato un problema informatico, che ha mandato in tilt il sistema di accettazione e prenotazione

Mattinata complicata, martedì 12 ottobre 2021, al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Almeno otto ambulanze sono rimaste ferme per quasi tutta la mattina prima di poter avere indietro le barelle.

A causare il blocco sarebbe stato un problema informatico, che ha mandato in tilt il sistema di accettazione e prenotazione. I militi di una pubblica assistenza, giunti presso il nosocomio intorno alle 8.30, sono rientrati in sede solo intorno alle 13.30.

Nel pomeriggio (ore 16) l'afflusso verso gli ospedali resta alto: al San Martino sono 27 i pazienti in attesa, di cui solo uno con codice bianco; al Galliera sono in 24 ad aspettare di essere visitati; situazione ancora peggiore al Villa Scassi dove i pazienti in attesa sono 32.