Disagi al Galliera, sei dipendenti malati tra radiologi e infermieri

Nella mattinata di lunedì 28 marzo 2022 sei dipendenti dell'ospedale (cinque tecnici di radiologia e un infermiere) non si sono presentati al lavoro per malattia. Si tratta di personale altamente qualificato e specializzato, difficile da sostituire e non reperibile nell'ambito delle altre strutture dell'ente. Questo ha creato una situazione di difficoltà, come comunicato alla direzione del nosocomio, che ha però puntualizzato come le "strutture di Neuroradiologia e Radiodiagnostica abbiano lavorato regolarmente".

"L'affollamento del pronto soccorso - riferisce ancora l'ospedale - è dovuto all'iperafflusso dell'inizio settimana, situazione presente su tutta l'area metropolitana. Si è invece verificata una circostanza non prevedibile, presso la

struttura della Piastra interventistica a causa delle assenze per malattia".

"La direzione sanitaria - conslude la nota - si è prontamente attivata contattando il 118 per sopperire a eventuali situazioni urgenti afferenti al pronto soccorso del Galliera".