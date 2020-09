'Boom' di accessi ai pronto soccorso, ambulanze ferme al Galliera

Giornata complicata nei pronto soccorso genovesi. Al Galliera alcune ambulanze sono rimaste ferme per ore in attesa di avere indietro le barelle e poter riprendere servizio.

Intorno alle 16 al San Martino si registrano 21 pazienti in attesa, 57 in visita, di cui 15 codici rossi, e 11 in osservazione breve (Obi). Al Galliera i pazienti in attesa sono 12, 35 quelli in visita e 0 Obi. Infine allo Scassi 15 pazienti in attesa, 21 in visita e 34 in Obi.

Il sovraffollamento pare dovuto a un 'boom' di accessi da parte di persone, che arrivano in ospedale da sole.

