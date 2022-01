Ambulanze bloccate da stamattina al Galliera

Giornata complicata all'ospedale Galliera di Genova dove dalla tarda mattinata di domenica 9 gennaio 2022 circa dodici ambulanze sono rimaste ferme in attesa di poter avere indietro le barelle con le quali hanno lasciato i pazienti agli operatori del pronto soccorso.

Alcuni dei militi delle pubbliche assistenze sono bloccati dalle 11.15 del mattino, altri sono arrivati poco più tardi e con il passare delle ore sono rimaste in coda circa dodici ambulanze che attendono di essere 'liberate' e che ovviamente non possono coprire la propria zona di competenza. Poco prima delle ore 15 la situazione ha cominciato a migliorare e le prime ambulanze arrivate hanno potuto recuperare le lettighe e rientrare alla base, rimangono sei ambulanze ancora in coda.

L'ospedale Galliera ha spiegato che "c'è stato un elevato afflusso di pazienti" e che "per mantenere la separazione tra pazienti covid e non, occorre un preciso distanziamento. Inoltre i pazienti covid, prima di essere ricoverati, necessitano di procedure più lunghe tra tamponi e tac, in caso di afflusso alto è inevitabile che si accumuli l'attesa".

"Per cercare di ottenere più spazio - spiegano ancora dal Galliera - nelle prossime settimane, verrà posizionata una una struttura dalla zona del parcheggio antistante la camera calda per pronto soccorso, in modo da consentire alle ambulanze di liberare i pazienti e non rimanere in attesa, inevitabilmente, però, tutto dipende dall'afflusso di pazienti e ambulanze, che nei giorni di domenica e lunedì è sempre più alto rispetto agli altri giorni della settimana. Una volta inviate dal 118 le ambulanze non possono essere deviate su altri ospedali".

Forte, come detto, l'afflusso nei principali ospedali genovesi nella giornata di domenica per quello che riguarda il Pronto Soccorso. Al Galliera alle ore 14:30 sono 47 i pazienti in visita (7 in codice rosso, 29 in codice giallo e 11 in codice verde), a questi si aggiungono tre pazienti in codice verde che sono in attesa. La situazione non è migliore nelle altre strutture genovesi. Al San Martino sono 50 le persone in visita (9 in codice rosso, 29 in codice giallo e 12 in codice verde), a queste si aggiungono altre 30 persone in attesa, 8 in codice giallo, 17 in codice verde e 4 in codice giallo. Infine il Villa Scassi con 23 persone in visita (6 in codice rosso, 13 in codice giallo e 4 in codice verde) e 9 in attesa, cinque in codice giallo e quattro in verde.