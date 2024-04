La galleria che d'estate chiude alle 22 e la protesta: "Orario incompatibile con gli eventi estivi"

Siamo a Velva, frazione di Castiglione Chiavarese: qui l'importante passaggio della galleria Madonna della Guardia resterà chiuso fino al 24 aprile 2024 per lavori. Quindi, sempre per lo stesso motivo, l'apertura h24 tra il 25 aprile e l'1 maggio, in occasione delle festività di primavera, e poi la chiusura serale (dalle 22 alle 6 del mattino) dal 2 maggio 2024 al 15 gennaio 2025.

Questo significa che d'estate però sarà penalizzato chi rientra a casa dopo una certa ora, soprattutto dopo sagre e feste che nella bella stagione animano l'entroterra. Se ne è parlato in consiglio regionale: "Abbiamo chiesto per quanto riguarda la galleria della Madonna della Guardia, nel passo della Velva - dice Pippo Rossetti (Azione) - di riunire tutte le autonomie locali perché d'estate l'orario previsto per la chiusura della galleria dalle 22 alle 6 è incompatibile con tutte le feste, sagre e manifestazioni che consentono di tener viva la val Petronio nel periodo estivo".

La proposta è di concentrare i lavori in inverno piuttosto che d'estate: "Abbiamo sostenuto che il 15 gennaio, data prevista per la fine lavori, può slittare perché nel periodo invernale diminuisce il passaggio di turisti. L'assessore ha dato una disponibilità di massima. La galleria non era in sicurezza: dobbiamo armonizzare i cantieri di Anas con l'economia del territorio" conclude Rossetti.