Acquedotto storico, piloni in cemento armato lanciati nella galleria Rovinata

Non si sono tirati indietro nemmeno di fronte al peso del cemento armato e armati di guanti e buona volontà, i volontari della Federazione dell'Acquedotto storico di Genova capitanati da Gianni Zais, hanno trascinato fuori dalla galleria della Rovinata due piloni della corrente elettrica in disuso.

Sconosciute le cause per cui le colonne si trovassero nel sifone della galleria, anche conosciuto come Respiro, ma ora grazie alla fatica dei volontari sono state correttamente smaltite.

La galleria della Rovinata (o Ruinà), progettata dall’architetto Carlo Barabino e realizzata tra il 1826 e il 1830, dopo la disastroso alluvione del 1822, è ora meta di gite guidate come quella che si terrà sabato prossimo a cura di Escursionismo Liguria.

"Il cosidetto Respiro consentiva ai tempi della costruzione di arieggiare la galleria che è lunga circa un centinaio di metri - spiega il trekking promoter Enrico Bottino - i piloni devono essere stati lanciati dall'alto tramite l'apertura del sifone".

La rimozione di questi reperti consentirà ai visitatori di godersi questa perla dell'antica Via dell'acqua: "I volontari dell'Acquedotto storico, settimanalmente - di solito il giovedì - fanno interventi di manutenzione lungo l'antica Via dell'acqua - ricorda Bottino - Grazie a loro l'Acquedotto storico è nuovamente fruibile ai cittadini e non solo, infatti questa parte architettonica e monumentale è stata valorizzata soprattutto da loro e dal Municipio Media Val Bisagno negli ultimi anni, tanto che adesso l'Acquedotto storico lo visitano anche turisti che arrivano dal nord Italia".