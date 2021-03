Invasione di topi a due passi da Galleria Mazzini, interrogazione a Tursi

L'assessore Matteo Campora, dopo aver elencato le azioni messe in campo dal Comune per risolvere il problema, ha spiegato che l'amministrazione via dei Cebà vuole eliminare la batteria dei cassonetti e creare un ecopunto nelle vicinanze

Come di consueto la seduta del consiglio comunale di martedì 9 marzo 2021 si è aperta con le interrogazioni a risposta immediata. via dei Cebà, a due passi da Galleria Mazzini, il salotto storico della città, è invasa dai topi e i residenti lamentano, inoltre, anche una scarsa pulizia della zona in generale. Lorella Fontana (Lega Salvini Premier) ha chiesto quali sono gli interventi previsti dall'amministrazione per pulire e restituire il decoro in questa parte della città

Per la giunta ha risposto l'assessore Matteo Campora. «Ci sono state tante segnalazioni agli uffici per la presenza dei muridi e sono state intensificate le attività di Amiu e sembrerebbe che abbiano dato dei risultati - spiega l'assessore -. In particolare: lavaggio postazioni aree limitrofe, svuotamento dei cassonetti secco/residuo cinque volte al giorno, tre volte al giorno quello del cartone, una volta al giorno la plastica e il vetro e due volte l’organico, da portare a tre volte al giorno».

«Inoltre - prosegue Campora - la raccolta porta a porta della frazione organica presso tutte le attività food di Galleria Mazzini e il ritiro del cartone delle attività sia di Galleria Mazzini sia di via Roma. Nel contempo Amiu Bonifiche sta provvedendo alla chiusura delle tane dei muridi e alla sostituzione della grata, dentro galleria Mazzini, con una più fitta per evitare la risalita dei muridi. Comunque su via dei Cebà vogliamo eliminare la batteria dei cassonetti e creare un ecopunto nelle vicinanze».