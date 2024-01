Galleria Mazzini, ritrovate specchiature originali durante i lavori: "Risparmiate dai bombardamenti"

Procedono i lavori in galleria Mazzini e non mancano le sorprese, come il ritrovamento di specchiature originali risparmiate dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.

I lavori di restyling, finanziati attraverso i fondi del Pnrr, procedono con il cantiere posizionato in quota in modo da non interferire con le attività commerciali.

A essere impiegate, tecnologie innovative come la sverniciatura a laser delle centine metalliche, per limitare l’impatto delle lavorazioni sull’ambiente circostante, riducendo i tempi di esecuzione.

E qui la sorpresa: "Durante le lavorazioni - fanno sapere dal Comune - sono state rinvenute alcune piccole specchiature originali, risparmiate dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Si parte da questi piccoli frammenti per la scelta del vetro che rivestirà l’intera Galleria".