Lutto in Galleria Mazzini, addio allo storico ristoratore Franco Ardoino

È scomparso all'età di 77 anni Franco Ardoino. Con lui se ne va un pezzo di Genova, della signorilità e della cultura dell'accoglienza ai clienti.

Il proprietario del ristorante Europa in Galleria Mazzini era un punto di ritrovo di giornalisti, politici, sindacalisti e presidenti di squadre di calcio.

L'imprenditore era stato anche presidente dell civ Sestiere Carlo Felice.

L'annuncio della figlia pubblicato sul profilo Facebook del padre: "Non avrei mai voluto scrivere queste parole. Non così. Non così presto. Mio papà Franco Ardoino ci ha lasciato e ha portato tutta la sua energia via con se in un altro posto per noi non raggiungibile", riposta la nipote Diletta Barilla. "Sei stato la persona più testarda e caparbia che abbia mai conosciuta ma anche quella più sensibile e con il cuore più grande".

Il cordoglio arriva anche dalle istituzioni, a partire dall'assessore al Commercio Paola Bordilli e dal presidente della Regione Toti: "Da sessant’anni anima e cuore di uno dei ristoranti più conosciuti in tutta Genova: è scomparso Franco Ardoino, uno degli storici proprietari dell’Europa in Galleria Mazzini. Le sue “idee vulcaniche che si susseguivano in un tempismo ritmico e sempre entusiasta”, come hanno ricordato la figlia Cristina e la nipote Diletta, mancheranno a tutta la comunità. Un abbraccio alla famiglia Ardoino, parte della tradizione genovese"