Galleria rimane chiusa dopo ispezione notturna, disagi sulla A10

Non è stata riaperta stamattina la galleria Maxetti nel tratto di autostrada A10 tra Varazze e Arenzano in direzione Savona. Le ispezioni condotte nella notte all’interno della galleria Maxetti hanno evidenziato qualche problema che rende necessaria l'installazione di alcune centine. Resta così lo scambio di carreggiata che inevitabilmente crea disagi e code.

Resta quindi attiva per la giornata odierna (venerdì 8 aprile 2022, ndr) la deviazione installata nel tratto compreso tra il bivio con la A26 e Varazze, in direzione Savona. Questa cantierizzazione comporta anche la chiusura dell’entrata di Arenzano in direzione Savona. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Varazze.

Non mancano ovviamente i rallentamenti in quel tratto, Autostrade consiglia per le brevi percorrenze di uscire a Genova Pra' e rientrare a Varazze dopo aver percorso l'Aurelia; per le lunghe percorrenze provenienti dal Nord/Nord-Est, invece, di utilizzare la A6 Torino-Savona.