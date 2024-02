Ai 150 Km/h in moto in galleria col foglio rosa: non prenderà la patente

Sfrecciava a 149 km/h in galleria Colombo, circa 100 sopra il limite.

Nei guai un motociclista di 26 anni fermato ieri sera, lunedì 19 febbraio, dalle due pattuglie specialistiche del reparto sicurezza stradale impegnate in un controllo della velocità.

Per il ragazzo, un italiano, in possesso soltanto del foglio rosa, è scattata la sanzione e la segnalazione al prefetto per il divieto di conseguire la patente come previsto dal codice della strada.

Nella stessa serata, gli agenti, hanno fermato un altro cittadino genovese di 49 anni che era alla guida di uno scooter in stato di ebbrezza: con un tasso alcolico di 1.28 g/l l’uomo è stato denunciato.