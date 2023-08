Restauro finito, il Galeone è tornato al Porto Antico

"Il Galeone è tornato al Porto Antico". Il sindaco di Genova Marco Bucci ha pubblicato alcune fotografie sui social e ha spiegato che, terminati gli interventi di restyling, il vascello Neptune ha ripreso il proprio posto a ponte Calvi. Nelle scorse settimane era infatti stato spostato alle Riparazioni Navali per il restauro.

L'imbarcazione, costruita nel 1986 in Tunisia, nei cantieri navali di Port El Kantaoui, è stata utilizzata per le riprese del film Pirati di Roman Polanski, presentato fuori concorso al 39º Festival di Cannes. Altra apparizione cinematografica è avvenuta nel 2011, quando il vascello è stato utilizzato per girare alcune scene della miniserie televisiva Neverland - La vera storia di Peter Pan, prodotta da Parallel Films e Sky Movies Production. Ultima comparsa del Galeone sullo schermo è stata quest'inverno, in occasione del nuovo spot di Regione Liguria per la 73esima del Festival di Sanremo, con Maurizio Lastrico e Alice Arcuri.

Il Galeone genovese aveva da tempo bisogno di un restauro. Dodici anni fa era stato oggetto di un incendio e pochi mesi fa, nel gennaio scorso, aveva perso alcuni pezzi, staccatisi dalla prua e finiti sulla passeggiata sottostante. "Ora è pronta per tornare a piena disposizione dei genovesi e dei turisti. Un'attrazione simbolica del Porto Antico che si mostra al pubblico ancora più bella di prima" ha concluso il sindaco Bucci.