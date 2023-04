Gabbiotto ex ascensore Villa Scassi: sarà demolito dopo anni di degrado

Sarà demolita entro fine anno la struttura fatiscente del gabbiotto di attesa dell'ex ascensore di Villa Scassi, all'angolo di corso Magellano a Sampierdarena. A darne notizia è il consigliere comunale della Lega Alessio Bevilacqua.

"Da anni versa in cattive condizioni strutturali - afferma Bevilacqua in una nota - e la Lega si è più volte interessata, anche in Municipio Centro Ovest con il consigliere Andrea Ferrari, per fare presente la situazione di degrado in cui versa il manufatto e per avere notizie su un suo eventuale recupero o abbattimento. Rispondendo a una mia interrogazione l’assessore competente, attraverso Amt, ha confermato l’intenzione di procedere con la demolizione del gabbiotto, per cui è già stato redatto un progetto esecutivo".

"Una volta abbattuto - conclude il consigliere comunale - l’area verrà messa in sicurezza visto che la struttura si trova sopra al vecchio pozzo ascensore. I lavori verranno appaltati a breve con l’obiettivo di terminare l’intervento entro la fine di quest’anno".