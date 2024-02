Boom di gabbiani intossicati, Enpa: "Non date da mangiare agli animali"

Boom di gabbiani intossicati a Genova. Lo afferma Enpa Genova sui propri canali social spiegando che, negli ultimi dieci giorni, al Cras di Campomorone è stato ricoverato almeno un animale al giorno: "Tutti con la stessa sintomatologia - spiegano dall'Enpa -. Il gabbiano viene ritrovato su una spiaggia, indebolito e incapace di alzarsi, e viene naturalmente portato da noi per essere sottoposto alle cure più appropriate. Ciascuno di questi esemplari si è rivelato essere stato intossicato, molto probabilmente dopo aver mangiato cibi non adatti alla loro alimentazione".

"Come ben sappiamo i gabbiani sono animali opportunisti, abituati a mangiare cibo anche dai cassonetti della spazzatura - sottolineano dall'Enpa -. Seppur abituati a ingerire praticamente di tutto, non è detto che qualcosa non possa fargli male. Adesso ci preoccuperemo di disintossicarli uno a uno: grazie a un’alimentazione adeguata e all’ausilio di medicinali, riusciranno certamente a rimettersi in piedi e a tornare in libertà"

E poi la conclusione con una raccomandazione: "Vista la tendenza degli ultimi giorni, ci teniamo a ricordare che dare da mangiare ad animali selvatici difficilmente può essere una buona idea. Non è da escludere che alcune delle intossicazioni che stiamo riscontrando siano state causate da cibo dato da qualche passante o persona del luogo. Non mettiamo in dubbio la buona fede di chi compie questi gesti, ma vi invitiamo a fidarvi del fatto che in condizioni normali gli animali riusciranno a procacciarsi il cibo in autonomia. Doveste mai imbattervi in animali a vostro avviso in pericolo o debilitati, non esitate a contattarci prima di prendere qualsiasi iniziativa".

