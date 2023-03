Lo zaino che ha indicato ai carabinieri la posizione del ladro

Ha rubato uno zaino a uno straniero nella stazione ferroviaria di Brignole e si è dato alla fuga pensando di averla fatta franca. Il ladro, un 25enne originario del Senegal, è stato però comodamente raggiunto dai carabinieri della compagnia di Genova Centro.

Lo zaino, infatti, era dotato di un dispositivo Gps che ha fornito ai militari l'esatta indicazione del luogo in cui si trovava lo straniero, rintracciato e denunciato a piede libero.

Nell'ambito di un'altra operazione i carabinieri del Centro hanno anche denunciato a piede libero un 50enne originario della Tunisia, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio. L'uomo è stato controllato in via Sottoripa e trovato in possesso di 40 grammi di hashish.