Abitazione svaligiata nel weekend, indaga la polizia

Magro il bottino, i ladri infatti, stando alle prime verifiche, avrebbero portato via un portafogli con dentro 100 euro e poco altro. Il furto è avvenuto in val Bisagno

Hanno praticato un foro passante nella persiana e così sono riusciti ad aprirla. Così i ladri sono riusciti a entrare in un'abitazione in via alla Torre di Bavari, strada che s'inerpica su per il monte da via Luigi Canepa in val Bisagno.

Intorno alle 10 di domenica 6 giugno 2021 i residenti hanno chiesto l'intervento della polizia. Il furto sarebbe avvenuto la notte precedente. Magro il bottino, i ladri infatti, stando alle prime verifiche, avrebbero portato via un portafogli con dentro 100 euro e poco altro.

Non c'è stato alcun sopralluogo da parte della polizia scientifica perché il luogo era ormai contaminato dalle impronte lasciate dai residenti, che hanno messo a posto la casa prima dell'intervento della volante.