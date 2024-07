Sabato sera fuori, al rientro trovano la casa svaligiata

Soliti ignoti ancora in azione a Genova. Questa volta l'amara sorpresa di trovare la casa svaligiata è toccata ai residenti di un appartamento in via Palestro in centro.

Al loro rientro dopo aver trascorso il sabato sera fuori, i malcapitati hanno trovato la porta di casa forzata e dentro tutto a soqquadro. Sul posto è intervenuta la polizia.

Stando ai primi rilievi, dall'abitazione sarebbero stati portati via circa duemila euro in contati e abbigliamento di valore. Indagini in corso per tentare di risalire ai responsabili del furto.

Tra i consigli che ogni anno vengono dati dalle forze dell'ordine ricordiamo che non è mai una buona cosa pubblicare sui social le foto delle proprie vacanze durante il periodo di ferie, se possibile può essere utile incaricare un parente o un conoscente a ritirare la posta e poi è sempre una buona norma mettere in sicurezza gli oggetti di valore.

Tra i primi posti esaminati dai ladri, in cerca dei nascondigli, ci sono armadi, cassetti, vasi, quadri, letti e tappeti. Un accorgimento utile può anche essere fotografare eventuali oggetti preziosi, in caso di furto o rapina può essere utile per riaverli in caso di ritrovamento.

Altri accorgimenti possono essere lasciare una luce accesa, chiudere sempre la porta a chiave e non lasciare le chiavi sotto allo zerbino o in altri luoghi accessibili a tutti, mai tenere in casa grosse somme di denaro e oggetti molto preziosi. Per qualsiasi emergenza, infine, chiamare sempre il 112.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp