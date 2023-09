Rubano vestiti per 1.500 euro e scappano in auto: inseguimento in pieno centro

Erano entrati in un negozio di abbigliamento di via Maragliano per rubare e, quando sono stati scoperti, sono riusciti a uscire con un bottino del valore di 1.500 euro circa e a fuggire a bordo di un Mercedes nero. Davanti a un capannello di persone che ha assistito alla scena, sono stati inseguiti e catturati dagli agenti del nucleo reati predatori della polizia locale.

È successo martedì pomeriggio in pieno centro, ai danni del negozio Stradivarius: a intervenire, quattro pattuglie della locale che, dopo l'inseguimento, hanno fermato cinque persone di nazionalità rumena, alcune con precedenti. In totale tre donne e due uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

La merce, del valore di 1.500 euro, è stata recuperata e restituita al negozio. Gli arrestati sono subito stati portati presso le camere di sicurezza in attesa della direttissima questa mattina.