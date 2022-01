Furto a Nervi, ladro bloccato dai residenti

Grazie all'aiuto di alcuni vicini di casa è riuscito a bloccare un ladro, che tentava di allontanarsi con una grossa valigia e un voluminoso sacchetto. È successo nel primo pomeriggio di martedì 25 gennaio 2022 in via del Commercio a Nervi.

La vittima ha notato il ladro, un 41enne, scavalcare il muro di cinta di un deposito privato e poi allontanarsi. Capendo che si trattava di un furto, gli ha urlato di abbandonare la refurtiva e lo ha raggiunto per fermarlo e per tutta risposta l'uomo ha reagito violentemente, colpendolo più volte con delle spallate con il chiaro intento di guadagnare la via di fuga con il maltolto.

I poliziotti intervenuti lo hanno quindi portato in questura. La vittima del furto ha riconosciuto tutte le attrezzature trafugate (una smerigliatrice, un trapano, un avvitatore, rame, acciaio e bronzo in varie forme). Il 41enne è stato arrestato per il reato di rapina impropria e processato questa mattina con rito direttissimo.