Ruba vestiti in centro, all'uscita trova i carabinieri

I carabinieri di Carignano, durante un servizio di controllo in via Venti Settembre, hanno arrestato un 25enne originario del Marocco che aveva appena rubato capi di abbigliamento in un negozio.

Il giovane è stato fermato, perquisito e trovato in possesso di forbici e vari capi di vestiario che erano stati appena sottratti forzando il sistema antitaccheggio.

Il giovane è stato arrestato per furto aggravato, la merce è stata invece restituita al titolare del negozio.