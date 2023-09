In camerino con le tronchesine: arrestato 44enne in un negozio della Nike

Quando è stato fermato era da poco uscito dal camerino di prova del negozio della Nike in via XX Settembre.

Il valore dei capi di abbigliamento sottratti ammontava a circa 130 euro. L'uomo, un torinese di 44 anni residente a Candelo ma di fatto senza fissa dimora, oltre ai vestiti appena presi, è stato trovato dagli agenti della polizia locale del nucleo reati predatori con indosso anche un paio di tronchesine usate per spaccare il dispositivo antitaccheggio.

È accaduto in pieno centro ieri pomeriggio, lunedì 25 settembre, poco dopo le 14.30, quando i commessi del punto vendita, insospettiti dall'atteggiamento del 'cliente' hanno chiamato il 112. Arrivati in abiti civili, gli agenti hanno fermato il ladro trovandolo in possesso di una felpa a cui aveva staccato l'antitaccheggio.

Alla luce di quanto accertato e considerato che aveva rubato nello stesso negozio anche il giorno prima, il 44enne è stato arrestato dalla polizia locale con l’accusa di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

È stato processato per direttissima questa mattina.