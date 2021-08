Derubano un venditore ambulante, quattro denunce

Un carabiniere fuori servizio ha notato la scena in via Pra' e si è lanciato all'inseguimento: i ladri sono stati intercettati poco dopo da una pattuglia intervenuta in supporto

Nella mattinata di giovedì 12 agosto 2021 i carabinieri, al termine di accertamenti, hanno denunciato per furto aggravato in concorso quattro cittadini romeni, di cui due donne, tutti con precedenti. Il pomeriggio precedente i quattro, mentre percorrevano in auto via Prà, giunti all’altezza di un semaforo hanno notato un venditore ambulante e lo hanno derubato di un pacco di accendini e di una banconota da dieci euro, dandosi poi alla fuga.

La scena è stata però notata da un sottufficiale dell’Arma libero dal servizio che stava transitando da quelle parti con la propria auto. Il militare si è quindi lanciato all'inseguimento dando l’allarme alla Centrale Operativa.

Grazie alle sue indicazioni diverse pattuglie sono intervenute sul posto e i ladri sono stati intercettati e fermati. Perquisito il veicolo hanno recuperato denaro e accendini.