Rubano cappelli e giacche alla Upim, traditi dall'antitaccheggio

Si erano fatti il completo nuovo per la bella stagione ma non avevano notato l'antitaccheggio nascosto nei vestiti.

Due ventenni sono stati arrestati dalla polizia locale e processati per direttissima questa mattina, martedì 12 aprile. La coppia di ladri ha rubatto dagli scaffali dell'Upim due cappelli e due giacche ma non sono riusciti a superare la barriera del metal dectator per due placche cucite nelle fodere interne.

Nel negozio si trovava già una pattuglia del reparto crimini predatori in servizio che li ha subito fermati, identificati e ha restituito la merca al negozio.