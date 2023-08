Furto sul treno: minori non accompagnati fermati grazie ai passeggeri

Nel fine settimana i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno fermato e denunciato due minorenni algerini nella stazione ferroviaria di Cogoleto.

I due erano stati sorpresi a bordo di un treno a rubare il portafoglio a un viaggiatore genovese, approfittando di un momento di distrazione dell'uomo. Gli altri passeggeri li hanno notati e hanno lanciato l'allarme avvisando il capotreno che, a sua volta, ha chiamato le forze dell'ordine.

I due giovanissimi sono stati identificati e denunciati, poi portati in una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati.