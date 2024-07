Ladri in azione in una ditta: colpo da oltre quindicimila euro

Ladri in azione all'interno di una ditta di Trasta che si occupa di impianti idrici. Il titolare si è accorto del furto, probabilmente avvenuto nella notte, nella mattinata di giovedì 4 luglio 2024, sconsolato ha così chiamato le forze dell'ordine.

Sul posto è intervenuta la polizia con la scientifica e sono state avviate le indagini per identificare i responsabili, anche visionando le telecamere di sorveglianza. I ladri hanno portato via circa mille euro di fondo cassa e poi materiale vario e attrezzature per un valore totale quantificato in circa quindicimila euro.

