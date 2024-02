Furto al supermercato, poi la folle fuga in auto fermata dalla polizia

Folle fuga in auto dopo il furto al supermercato: tre i fermati dalla polizia dopo un inseguimento di alcuni chilometri da lungobisagno Dalmazia a via Bobbio.

I soggetti coinvolti sono un uomo di 28 anni, uno di 35 e un 45enne di origini georgiane. Dopo aver rubato dei prodotti alimentari in un negozio a Cicagna si sono dati alla fuga a bordo di un'auto con targa straniera. Le forze dell'ordine sono riuscite a individuare il loro veicolo a Staglieno, dopo essere stati segnalati in fuga da un locale a Pianezza.

Dopo essere stati bloccati, i tre sono stati sottoposti a perquisizione. Oltre ai prodotti alimentari segnalati dal supermercato, gli agenti hanno trovato attrezzi per lo scasso: una specie di kit per furti in appartamento, che includeva coltelli e martelli.

Sono stati denunciati per furto aggravato in concorso, porto abusivo di armi e possesso di oggetti potenzialmente pericolosi. Inoltre, il 35enne è stato segnalato anche per resistenza alle autorità e violazione delle leggi sull'immigrazione.